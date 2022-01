W poniedziałek minister obrony Ben Wallace powiedział w Izbie Gmin, że Wielka Brytania wysyła na Ukrainę lekkie systemy obrony przeciwpancernej, by zwiększyć jej zdolności obronne w razie rosyjskiej inwazji, a pewna liczba brytyjskich żołnierzy przeprowadzi szkolenie z ich obsługi.

Reklama

Wallace nie sprecyzował liczby ani rodzaju wysyłanej broni, ale zaznaczył, że mają one charakter wyłącznie defensywny.

Reklama

Jak podał UK Defence Journal, chodzi o MBT LAW, nazywane też NLAW, ręczne jednostrzałowe wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu typu fire and forget. Są one wspólną konstrukcją szwedzkiej firmy Saab Bofors Dynamics i brytyjskiej Thales Air Defense. Ważące 12,5 kg wyrzutnie mogą jednym strzałem z odległości do 800 metrów zniszczyć czołg przeciwnika, a używane były m.in. przeciwko talibom w Afganistanie. Z kolei dziennik "Daily Mail" podał, że Wielka Brytania może dostarczyć Ukrainie 2000 sztuk tych wyrzutni.

UK Defense Journal poinformował, że loty brytyjskich samolotów transportowych C-17, którymi ta broń jest dostarczana, rozpoczęły się w poniedziałek rano, a z zamieszczonej na Twitterze mapy z ruchami samolotów, wynika, że do wczesnych godzin porannych w środę odbyło się osiem takich lotów.

Jak już wcześniej ujawnił UK Defense Journal, wszystkie loty odbywają się okrężną drogą - przez Morze Północne oraz nad Danią i Polską, gdyż Niemcy nie wyrażają zgody, by broń była transportowana przez ich przestrzeń powietrzną.