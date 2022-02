To zbrodnia przeciwko Ukrainie, przeciwko Rosji, przeciwko światu. To atak na nas wszystkich - pisze w czwartek portal tygodnika "Zeit" w komentarzu do ataku Rosji na Ukrainę. "Historia, w którą Putin wpisuje się tym atakiem, nie będzie dla niego łaskawa".

Wojna na Ukrainie [RELACJA NA ŻYWO] "Nikt nie potrafi w tej chwili wyjaśnić, co według Władimira Putina może on zyskać. Dlaczego muszą zginąć Ukraińcy, których pragnienie pokoju i wolności nikomu nie zagraża. Dlaczego rosyjscy żołnierze mają oddawać życie, bo wielu z nich będzie również ofiarami tej wojny, dla której nie ma żadnego powodu. Nie będzie zwycięzców, jakkolwiek potoczą się teraz sprawy. Historia, w którą Putin wpisuje się tym atakiem, nie będzie dla niego łaskawa" - czytamy w komentarzu tygodnika. "Słyszeliśmy przemówienia i widzieliśmy czyny: Putin nigdy się nie ukrywał, jego światopogląd, jego gniew i intencje były tam otwarcie - bez względu na to, jak bardzo kłamstwa i propaganda zasłaniały jego śmiertelną nienawiść" - zauważa "Zeit". Podkreśla też: "To nie pierwsza zbrodnia, nie pierwsze morderstwo, nie pierwsza wojna. Zbyt wielu odwróciło wzrok, łagodziło, zlekceważyło (...). Biznes ponad niebezpieczeństwem, ideologia ponad prawdą, rozmowa ponad obroną. Iluzja wspólnej ścieżki (...) tego dnia została ostatecznie zerwana". Zdaniem tygodnika "Zeit" atak Rosji na Ukrainę to "cezura, która zmieni wszystko. Rosja definitywnie odeszła od świata zasad i prawa i będzie za to cierpieć tak samo jak reszta". Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)