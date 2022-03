"To, co zbrodniarze wojenni w Moskwie planowali zakończyć w ciągu jednego lub dwóch dni jako błyskawiczną akcję karną, zakończyło się totalnym fiaskiem. Jest to oczywiste dla całego świata i powoli zaczynają to rozumieć w samej Rosji" - oświadczył Daniłow na Facebooku.

"Dlatego kremlowskie szczury, wpędzone w ślepy zaułek, stają się szczególnie niebezpieczne, łamiąc zasady i odrzucając wszelkie prawne i moralne reguły prowadzenia wojny" - dodał.

Według sekretarza RBNiO, władze Rosji zdają sobie sprawę z tego, że czeka je Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, więc idą na całość.

"Tylko tak można wytłumaczyć barbarzyński ostrzał półtoramilionowego Charkowa z (wyrzutni rakietowych) Grad. Zniszczenie historycznej perły Europy - miasta Czernihów, ostrzał Buczy, Irpienia, Hostomla i dziesiątków innych ukraińskich miast i wsi. Miasto Wołnowacha jest na skraju katastrofy humanitarnej" – wyliczył.

Według Daniłowa, teraz wróg jest na skraju wyczerpania, a ukraiński opór z dnia na dzień staje się coraz silniejszy.

(PAP)