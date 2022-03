Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę z zaatakowanego kraju uciekło do 1 marca już prawie 836 tys. osób - podało w środę biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby państwo to opuściło kolejne ponad 170 tys. osób.

We wtorek informowano o ok. 660 tys. uchodźców. Reklama Z łącznej liczby niemal 836 tys. osób zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, prawie 454 tys. znalazły się w Polsce - oblicza UNHCR. Polska to kraj, do którego udaje się najwięcej mieszkańców Ukrainy - sprecyzowano. Ukraińcy uciekają także do innych sąsiednich państw - na Słowację, Węgry, do Rumunii i Mołdawii. Na Węgry dotarło dotąd ponad 116 tys. uchodźców z sąsiedniego państwa, z kolei na Słowację około 67 tys. Według UNHCR niecałe 43 tys. osób uciekło przed wojną do Rosji. Oczekiwana jest jeszcze większa liczba uchodźców z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Z wyliczeń UNHCR wynika, że ich liczba może sięgnąć 4 mln. "Jesteśmy świadkami sytuacji, która może się przerodzić w największy kryzys uchodźczy w Europie tego stulecia" - mówił we wtorek w Genewie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Filippo Grandi. Spośród agend ONZ w działania na rzecz poszkodowanych przez wojnę angażuje się m.in. Światowy Program Żywnościowy (WFP). Organizacja planuje wesprzeć swoimi zasobami 3,1 mln osób. (PAP)