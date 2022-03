Ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa oświadczyła w czwartek w czasie sesji Rady Praw Człowieka ONZ, że rosyjskie działania na Ukrainie to zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, po czym wezwała do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów.

"Ostatnie wydarzenia wyraźnie wskazują na to, że siły rosyjskie walczące na Ukrainie dokonują najbardziej rażących naruszeń i nadużyć praw człowieka, systematycznie angażując się w działania, które wyraźnie stanowią zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości" - powiedziała Dżaparowa cytowana przez agencję Reutera. Reklama "Musimy wspólnie opowiadać się za tym, aby zbrodniarze wojenni, którzy przelewają krew ukraińskich dzieci, zostali pociągnięci do odpowiedzialności" - nawoływała wiceminister.