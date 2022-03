Głównym tematem rozmów obu prezydentów była agresja Rosji na Ukrainę.

Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Turcji podkreślał m.in. zaangażowanie Polski na rzecz pomocy Ukraińcom. "Polska prezentuje wspaniałą postawę, otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy. To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście" - powiedział Erdogan.

Dodał, że Turcja "najlepiej ze wszystkich państw rozumie z czym Polska musi się zmierzyć w ostatnim czasie". "Dlatego jeszcze raz dziękuję bardzo Polsce, polskiemu rządowi, wszystkim instytucjom za podejście do sprawy uchodźców. Jest to zachowanie naprawdę godne podziwu" - zaznaczył prezydent Turcji. (PAP)

autorzy: Marta Rawicz, Aleksandra Rebelińska