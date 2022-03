Abramowicz należy do oligarchów, którzy bogactwo i wpływy zdobywali w latach 90. Jak pisze rosyjska politolożka Tatjana Stanowa, wielki biznes i politycy z czasów Borisa Jelcyna należą do największych zwolenników szybkiego zawarcia pokoju. To oni mogą stracić ulokowany na Zachodzie majątek, a nie wiążą ich z Putinem tak bliskie relacje jak establishmentu, który zbudował pozycję za obecnego prezydenta. Abramowicz z jednej strony należał do najbliższego otoczenia Jelcyna. Zaliczano go do tzw. rodziny skupionej wokół prezydenckiej córki Tatjany Djaczenko. Z drugiej, gdy Putin po dojściu do władzy zaproponował oligarchom układ „zachowanie majątku za lojalność”, Abramowicz szybko się zgodził.