Wybuch wojny w Ukrainie drastycznie zredukował nasze poczucie bezpieczeństwa. Zdjęcia zniszczonych budynków, ofiar, informacje o rakietach eksplodujących niedaleko polskich granic, kolejne pogróżki płynące z Moskwy i setki tysięcy uchodźców, którzy do Polski docierali najczęściej jedynie z niewielkim bagażem – wszystko to sprawiło, że wiele osób zwyczajnie zaczęło się bać. A strach nie tylko jest złym doradcą, lecz także powoduje, że stajemy się podatni na manipulacje, niesprawdzone informacje i różnego rodzaju plotki. Świadczą o tym reakcje z początku działań zbrojnych, kiedy w Polsce zaczęto masowo wykupywać paliwo, z bankomatów zniknęła gotówka, a przed urzędami paszportowymi tworzyły się kolejki. Część osób przypomniała sobie początek pandemii, który był swoistym laboratorium społecznym i dobitnie pokazał, jak społeczeństwa reagują, kiedy się boją. I właśnie to poczucie zagrożenia Rosja stara się wykorzystywać jako narzędzie w wojnie informacyjnej, którą prowadzi wobec państw NATO i UE.