Ta kwota, o której pan wspomniał, to efekt zwiększenia zaliczek (chodzi o zaliczki z instrumentu REACT-EU, uruchomionego na odbudowę po pandemii; państwa członkowskie mogły pobierać zaliczki na poczet swoich wydatków w wysokości 11 proc. całej puli - na 2022 r. wynosi ona ok. 9,5 mld euro - red). Szczególnie dla tych państw członkowskich, w których liczba uchodźców przekracza 1 proc. ich populacji - a więc także dla Polski. Pieniądze mogą być wykorzystane na różnoraką pomoc dla uchodźców. Zamiast 11 proc. kraje z tzw. pierwszej linii pomocy Ukrainie będą mogły dostać zaliczkę w wysokości 45 proc. Te pieniądze będą mogły wydać na projekty bezpośrednio - nie jest to więc klasyczny zwrot funduszy, jak to zwykle robimy.