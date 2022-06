Wojska rosyjskie atakują w Donbasie pozycje ukraińskich wojsk oraz miejscowości z artylerii, wyrzutni rakietowych i z powietrza.

Według sztabu Rosjanie w dalszym ciągu bezskutecznie próbują zdobyć pełną kontrolę nad Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim i trwają tam walki.

W rejonie Bachmutu przeciwnik aktywnie używał lotnictwa bojowego, podjął szturm w rejonie Nyrkowego i Mykołajiwki oraz został wyparty przez ostrzał ukraiński.

„Częściowe powodzenie” wojska rosyjskie miały w rejonie Wozdwyżenki i wsi Roty w obwodzie donieckim – umacniają tam zajęte pozycje.

Na północny wschód od Charkowa Rosjanie zgromadzili do 30 batalionowych grup taktycznych – prowadzą działania bojowe i ostrzał sił ukraińskich, by nie dopuścić do ich wyjścia ku granicy z Rosją.

W obwodzie chersońskim siły przeciwnika skupiają się na działaniach obronnych, by zablokować postęp sił ukraińskich; umacniają swoje pozycje, minują tereny w rejonie miejscowości Wysokopilla.

Ukraińskie lotnictwo - jak podał sztab - przeprowadziło serię ataków na punkty koncentracji wojsk i sprzętu oraz magazyny polowe w rejonach pięciu miejscowości w obwodzie chersońskim.

Według sztabu po stronie rosyjskiej cały pododdział strzelców zmotoryzowanych, złożony z ludzi przymusowo zmobilizowanych w okupowanym Donbasie, odmówił udziału w walkach po tym, jak poniósł duże straty pod Charkowem.

Sztab podał również, że na Białorusi w obwodzie homelskim, przy granicy z Ukrainą, do zgromadzonych tam białoruskich wojsk włączono pododdziały brygady specjalnej wojsk MSW.

