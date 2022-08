"To, co dzieje się teraz wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, to jedna z największych zbrodni państwa-terrorysty" - powiedział Zełenski w opublikowanym wieczorem nagraniu.

Reklama

Zaznaczył, że w czwartek odnotowano kolejne rosyjskie trafienia pocisków na terenie elektrowni.

"Rosja po raz kolejny przebiła dno w światowej historii terroryzmu. Nikt więcej nie wykorzystywał elektrowni atomowej tak jawnie, by grozić całemu światu i stawiać jakieś warunki" - dodał prezydent.

Według niego na sytuację w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej "wszyscy na świecie powinni natychmiast zareagować". "Wygonienie okupantów z terytorium (siłowni) jest w interesie świata, a nie tylko Ukrainy" - podkreślił.

"Tylko pełne wycofanie Rosjan z terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i przywrócenie pełnej kontroli Ukrainy nad sytuacją wokół siłowni są gwarancją przywrócenia bezpieczeństwa atomowego całej Europie" - oznajmił szef ukraińskiego państwa.

ndz/ akl/