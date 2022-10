Ihnat, którego cytuje ukraiński portal Hromadske, powiedział, że partnerzy przekażą Ukrainie "kilka zestawów" dronów Switchblade 600. "To nowoczesny aparat bezzałogowy, który ma bardzo mocne parametry techniczne i taktyczne. Oczekujemy, że bardzo dobrze zaprezentuje się w działaniach bojowych na Ukrainie" - powiedział rzecznik.

O rozmowach na temat dostarczenia Ukrainie 10 przeciwpancernych dronów-kamikadze Switchblade 600 informowano w maju. Agencja Bloomberg podała wówczas, że Pentagon zabiega o zawarcie umowy na zakup 10 takich maszyn. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział w wywiadzie dla portalu Politico, opublikowanym 25 października, że Ukraina "wciąż czeka" na te drony. Firma AeroVironment, która opracowała maszyny, oświadczyła w październiku, że dostawa 10 maszyn powinna dotrzeć w ciągu tygodni - podał Politico.

Switchblade 600 to większa wersja dronów Switchblade 300, które Ukraina już otrzymuje od USA. Maszyny te ważą około 23 kilogramów, mogą przelecieć ponad 38 kilometrów i utrzymywać się w powietrzu przez 40 minut na pułapie maksymalnie do 4,6 km. W ataku wykorzystują głowicę przeciwpancerną. Podczas gdy wersja "300" używana jest do atakowania siły żywej, maszyny Switchblade 600 mogą eliminować większe cele, z czołgami włącznie. Dron jest wystrzeliwany z wyrzutni podobnej do moździerza. Cały zestaw waży około 54 kg.

