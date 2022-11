„Na tle trwającej agresji rosyjskiej równie ważne jest uznanie Hołodomoru z lat 1932-1933 za ludobójstwo narodu ukraińskiego. Zrobiły to już min. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Polska, Brazylia, Czechy, ostatnio Rumunia, Irlandia i Mołdawia. Wzywamy wszystkich do przyłączenia się w imię tej ważnej prawdy historycznej” – powiedział Zełenski.

Podkreślił, że byłoby to przejawem solidarności z Ukrainą w tych trudnych dla niej czasach. „Wszystkie zagrożenia możemy pokonać tylko razem. Tylko razem możemy wygrać i zbudować cywilizowany świat bez wojny, bez terroryzmu, bez głodu” – stwierdził Zełenski.

Prezydent Ukrainy powiedział, że Kijów zebrał około 150 milionów dolarów z ponad 20 krajów i Unii Europejskiej na eksport zboża do krajów zagrożonych głodem, w tym do Etiopii, Sudanu, Sudanu Południowego, Somalii i Jemenu.

„Planujemy wysłać co najmniej 60 statków z ukraińskich portów do krajów najbardziej zagrożonych głodem i suszą” – powiedział Zełenski.„Będzie to jeden z największych wkładów w globalną stabilność – prawdziwy i bardzo potrzebny krok” – stwierdził.

Prezydent Ukrainy był w sobotę gospodarzem szczytu w Kijowie promującego inicjatywę „Ziarno z Ukrainy” mającą na celu eksport zboża do krajów najbardziej narażonych na głód i suszę. W szczycie uczestniczyli premierzy Polski, Belgii i Litwy oraz prezydent Węgier. Prezydenci Niemiec i Francji oraz szefowa Komisji Europejskiej wygłosili przemówienia przekazane na wideo.