"Dziś główne słowo to sprawiedliwość. Sprawiedliwość dla naszego państwa, dla naszych wszystkich ludzi, którzy stracili członków rodziny, bliskich, zdrowie, dom, normalne życie przez rosyjską agresję, przez terror, terror okupanta" - powiedział Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu.

Zaznaczył, że w piątek odbyły się uroczystości w podkijowskiej Buczy w związku z rocznicą wyzwolenia miasta i szczyt oraz konferencja w Kijowie "Zjednoczeni dla sprawiedliwości".

"Wszystko to po to, by przyspieszyć, dodać energii globalnej pracy na rzecz trybunału w sprawie agresji Rosji, na rzecz nowych nakazów aresztowania rosyjskich zbrodniarzy wojennych wydanych przez Międzynarodowych Trybunał Karny, na rzecz legalnych i sprawiedliwych wyroków, które mają usłyszeć wszyscy rosyjscy zabójcy i kaci" - kontynuował szef państwa ukraińskiego.

"I otrzymają je na 100 procent. Zagwarantujemy to. Znajdziemy formaty, znajdziemy instrumenty" - zapowiedział.

"Wyzwolimy naszą ziemię i wszystkich naszych ludzi z rosyjskiej niewoli. I będzie dzień, kiedy świat usłyszy, że Ukrainie oddano sprawiedliwość. Będzie nowa Norymberga - dla raszystów" (Rosjan)" - oświadczył Zełenski.