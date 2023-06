W rosyjskiej niewoli przebywa 126 ukraińskich kobiet, 46 z nich to wojskowe, pozostałe to cywilki - poinformowało we wtorek ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych.

23 z przetrzymywanych w niewoli kobiet ma dzieci – dodano w komunikacie resortu. Portal telewizji Espreso przypomina, że w październiku ubiegłego roku doszło do wymiany jeńców, w której uczestniczyły same kobiety. 12 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że od początku prowadzonej na pełną skalę wojny udało się wyzwolić z niewoli 2526 osób.