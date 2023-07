Reklama

Ukraiński prezydent został poproszony na konferencji prasowej o ustosunkowanie się do słów Wallace'a, który wezwał Ukrainę do wyrażenia większej wdzięczności swoim partnerom za udzielone wsparcie wojskowe, zamiast ciągłego domagania się dostaw nowych rodzajów uzbrojenia, by bronić się przed Rosją.

"Specjalne życzenia" ministra

"Myślę, że zawsze byliśmy bardzo wdzięczni Wielkiej Brytanii, jej premierowi i ministrowi obrony, panu Wallace'owi (...). Po prostu nie wiem, co on ma na myśli, jak inaczej powinniśmy mu podziękować. Niech do mnie napisze. Możemy co rano budzić się i dziękować ministrowi osobiście" - powiedział Zełenski. "Wielka Brytania jest naszym partnerem, jesteśmy jej wdzięczni, może minister chce czegoś specjalnego (...). Myślę jednak, że mamy dobre stosunki" - dodał.

Zełenski zwrócił się również do obecnego na sali ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa: "Ołeksij, czy masz złe relacje z (brytyjskim) ministrem obrony? A może są świetne? To podziękuj mu. Zadzwoń do niego dzisiaj". W odpowiedzi na to Reznikow wstał i podziękował Wallace'owi, co wywołało wesołość na sali.

Uwagi Wallace'a

Wcześniej w środę podczas szczytu NATO w Wilnie Ben Wallace powiedział, że Ukraina powinna pamiętać, że kraje przekazujące jej broń, oddają ją z własnych zapasów i dobrze byłoby, by widziały wdzięczność, a nie tylko kolejne żądania. "Nie jesteśmy Amazonem" - zauważył brytyjski minister obrony dodając, że Ukraina zawsze prosi o więcej, nawet po otrzymaniu kolejnej partii uzbrojenia.

"Czy nam się to podoba, czy nie, ludzie chcą wdzięczności. Moja rada dla Ukraińców jest taka, zauważcie, że czasami przekonujecie kraje do oddania własnych zapasów. I tak, ta wojna jest szlachetną wojną i tak, widzimy, że walczycie w tej wojnie nie tylko o siebie, ale o naszą wolność. Ale czasami trzeba przekonać ustawodawców na Wzgórzu (Kapitolińskim) w Ameryce, trzeba przekonać wątpiących polityków w innych krajach, że warto, że się opłaca i że coś za to dostaną. Taka jest po prostu rzeczywistość" - powiedział Wallace.

