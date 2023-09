Czy wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu?

W sierpniowym sondażu CBOS zapytano respondentów m.in. o ich poczucie zagrożenia związane z wojną na Ukrainie, nastawienie wobec ukraińskich uchodźców oraz opinie nt. unijnego zakazu dostaw pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski oraz do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej obowiązującego do 15 września tego roku.

Z sondażu wynika, że 70 proc. badanych jest zdania, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu badaniem z lipca. Przeciwnego zdania jest 25 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.). 5 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Jak zauważa sondażownia, przekonanie, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, częściej wyrażają kobiety niż mężczyźni (73 proc. wobec 67 proc.), starsi respondenci (78 proc. wśród najstarszych wobec 56 proc. wśród najmłodszych) oraz gorzej wykształceni (73 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 68 proc. ze średnim i 69 proc. z wyższym)" - podano.

Uchodźcy z Ukrainy

Z sondażu CBOS wynika również, że "w stosunku do lipca pogorszyło się nastawienie Polaków wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy". Za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy opowiada się obecnie 69 proc. respondentów (spadek o 7 pkt proc.); przeciwko opowiada się 25 badanych (wzrost o 6 pkt proc.). "Zarejestrowany w sierpniu odsetek popierających przyjmowanie ukraińskich uchodźców jest najniższy od wybuchu wojny" - zauważył CBOS, dodając, że "w porównaniu z lipcem zmniejszył się odsetek badanych deklarujących niesienie nieodpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy (z 43 proc. do 38 proc.)". 6 proc. nie ma zdania na ten temat.

Embargo na zboże z Ukrainy

Ankietowanych zapytano również, czy obowiązujący do 15 września unijny zakaz dostaw pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej powinien zostać przedłużony. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 65 proc. badanych, w tym 39 proc. w sposób zdecydowany wyraża przekonanie, że obowiązywanie tego zakazu powinno być przedłużone. 18 proc. badanych sprzeciwia się przedłużeniu embarga na import tych produktów. 17 proc. nie ma zdania na ten temat.

Co powinna zrobić Polska, gdy KE nie przedłuży embarga?

Kolejne pytanie brzmiało: "co, pana(i) zdaniem, powinna zrobić Polska, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży obowiązywania tego zakazu?". Według 46 proc. badanych Polska powinna utrzymać ten zakaz wbrew unijnemu prawu. 34 proc. wskazało, że powinna dostosować się do decyzji KE, a 20 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Metodologia badania

Badanie "O wojnie na Ukrainie i embargu na import zbóż z Ukrainy" zrealizowano w dniach 14-27 sierpnia na próbie 1024 osób (w tym: 61,9 proc. metodą CAPI, 24,8 proc - CATI i 13,3 proc. - CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych. (PAP)

autorka: Daria Porycka