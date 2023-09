Na lotnisku w Ottawie Zełenskiego powitał premier Justin Trudeau. To pierwsza wizyta ukraińskiego prezydenta w Kanadzie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022. Poprzednio Zełenski wygłosił przemówienie do deputowanych kanadyjskiego patlamentu za pośrednictwem łącza wideo.

Ukraińcy są ostrzem, które określa przyszłość XXI wieku

Jak stwierdza opublikowany przez urząd premiera Kanady komunikat, podczas wizyty, w której prezydentowi Ukrainy towarzyszy jego żona Olena Zełenska, Zełenski i Trudeau rozmawiać będą m. in. na temat wzmacniania związków między Kanadą a Ukrainą i dalszej pomocy Kanady dla Ukrainy, tak wojskowej jak gospodarczej, humanitarnej i rozwojowej.

Podczas pobytu w Ottawie Zełenski wygłosi w piątek przemówienie w kanadyjskin parlamencie. Następnie prezydent Ukrainy i premier Kanady udadzą się do Toronto, gdzie wezmą udział w spotkaniu z przedstawicielami biznesu. „Ukraińcy są ostrzem, które określa przyszłość XXI wieku” - powiedział cytowany w komunikacie Trudeau.

Agencja AP zaznacza, że w Kanadzie mieszka ok. 1,4 mln osób pochodzenia ukraińskiego, czyli prawie 4 proc. łącznej liczby mieszkańców tego kraju. Ambasador Ukrainy w ONZ Bob Rae oświadczył, że ważne jest aby Zełenski zapoznał się ze skalą pomocy kanadyjskiej dla Ukrainy. "Zrobiliśmy wiele aby pomóc i musimy zrobić jeszcze więcej" - powiedział Rae. "Będziemy nadal czynić wszystko co w naszej mocy aby wspierać naród ukraiński" - dodał.

Jak pisze AP łączna pomoc Kanady dla Ukrainy sięgnęła 8,9 mld dolarów kanadysjskich (CAD) czyli ok. 6,6 mld dolarów USA, co według Trudeau jest największą pomocą finansową, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, wśród państw grupy G7. Od początku wojny do Kanady przybyło 175 tys. Ukraińców a dalsze 700 tys. otrzymało zgodę na przyjazd w ramach czasowej relokacji uchodźców wojennych.