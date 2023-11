Jak oznajmiła w oświadczeniu rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson, w dwudniowej konferencji 6-7 grudnia wezmą udział przedstawiciele Białego Domu oraz resortów dyplomacji, obrony i handlu z obydwu krajów, jak również przedstawiciele firm zbrojeniowych.

Rozmowy mają dotyczyć "eksplorowania szans na wspólną produkcję i inną współpracę przemysłową na Ukrainie".

"Konferencja jest częścią starań rządu USA, by znacząco zwiększyć produkcję broni, by wspierać walkę Ukrainy o wolność i bezpieczeństwo" - powiedziała Watson. Ma to być też kontynuacja rozmów rozpoczętych podczas wrześniowego międzynarodowego forum przemysłu zbrojeniowego zorganizowanego przez Ukrainę.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński