Pod komunikatem o rozpoczęciu konsultacji zamieszczono plakat z podobiznami szefowej Rady UE Ursuli von der Leyen i Alexa Sorosa, jednego z synów biznesmena i filantropa George’a Sorosa, i apelem „Nie tańczmy tak, jak oni nam zagwiżdżą”.

Unijna "zrzutka" na Ukrainę

W pytaniu dotyczącym pomocy dla Ukrainy rząd Węgier pisze, że Komisja Europejska chce wesprzeć Ukrainę sumą 50 mld euro, na którą państwa członkowskie miałyby wyasygnować dodatkowe środki. „Prosi się o Węgry o wpłatę, chociaż nasza ojczyzna od długiego czasu nie dostaje przysługujących jej funduszy unijnych” – taki komentarz rządu do tego pytania zawiera kwestionariusz.

Rząd pyta też o to, czy na pole walki w Ukrainie należy wysłać „jeszcze więcej broni kupionej z pieniędzy UE”. W komentarzu zaznaczono, że „Bruksela od początku reprezentuje prowojenne stanowisko”.

"Ukraina w UE odbierze fundusze unijne"

Pytając o to, czy należy bezwzględnie popierać pełne członkostwo Ukrainy w UE, w kwestionariuszu napisano zaś, że „przyjęcie Ukrainy wywróciłoby do góry nogami obecne unijne systemy wsparcia”, a zgodnie z obowiązującymi zasadami „Ukraina dostałaby znaczną część funduszy unijnych”.

Migranci stworzą getta

Część pytań dotyczy migracji. Jak pisze w kwestionariuszu rząd, Bruksela chce zobowiązać Węgry, by wpuszczały do kraju migrantów jeszcze przed rozpatrzeniem wniosków o azyl, przez co „na Węgrzech powstałyby getta migrantów”. Na to pytanie można odpowiedzieć, zgadzając się na „migracyjne plany Brukseli” lub sprzeciwiając się utworzeniu na Węgrzech „gett migrantów”.

Straszenie ukraińskim rolnictwem

W odpowiedzi na pytanie o embargo na import ukraińskiego zboża można wybrać pomiędzy „popieraniem za wszelką cenę węgierskich rolników” lub „otwarciem naszego rynku na genetycznie modyfikowane zboże ukraińskie”.

Odpowiedzi na piśmie

W konsultacjach można wziąć udział, odsyłając otrzymany listownie kwestionariusz. Powinien on znaleźć się w skrzynkach pocztowych obywateli do świąt Bożego Narodzenia. Uwzględnione zostaną odpowiedzi wysłane najpóźniej 10 stycznia.

Konsultacje narodowe są często wykorzystywane przez władze Węgier, by skonsolidować obywateli wokół różnych aspektów polityki rządu. Obecne będą już trzynastymi z kolei. Poprzednie, w 2022 r., dotyczyły unijnych sankcji przeciw Rosji. Wzięło w nich udział 1,4 mln na 8 mln uprawnionych do głosowania (17,5 proc.). Rząd podał, że 97 proc. odesłanych kwestionariuszy było przeciwnych sankcjom.

mw/ mms/