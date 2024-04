Co zostanie zgromadzone do czerwca, trafi do Czech, które są pomysłodawcą i koordynatorem specjalnej inicjatywy zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Udział w niej zadeklarowało 20 państw, ale nie Słowacja. Rząd premiera Roberta Ficy konsekwentnie odmawia zaangażowania się w wojskową pomoc dla walczącego z rosyjską agresją kraju.

Jeszcze 400 tysięcy i przebiją rząd Islandii

Dzięki publicznej zbiórce Słowacy zgromadzili więcej, niż do czeskiej inicjatywy wpłacił np. rząd Słowenii. Jeżeli zgromadzą kolejne 400 tys., to ich udział w zakupie amunicji będzie równy temu, co przekazał rząd Islandii. Czesi zapowiadają, że pierwsze transporty amunicji zakupionej w krajach poza Unią Europejską mają trafić na Ukrainę w czerwcu. Jednocześnie mają być podpisywane kolejne kontrakty, do realizacji których zostaną przeznaczone m.in. środki zgromadzone przez Słowaków.

Kampanię wspiera na Słowacji wiele osób publicznych. Wśród nich jest prawie stuletni Otto Szimko, były partyzant, uczestnik Słowackiego Powstania Narodowego, a później więzień niemieckich obozów. Są opozycyjni politycy, aktorzy, pisarze i dziennikarze.

Zbiórka spotkała się z ostracyzmem ze strony polityków koalicji rządowej. Minister pracy Erik Tomasz stwierdził, że zakup amunicji "nie sprzyja szybkiemu pokojowi na Ukrainie". Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok uznał, że ludzie powinni raczej pomagać tym Słowakom, którzy żyją poniżej minimum socjalnego. Minister środowiska Tomasz Taraba, zapytany przez dziennikarza prywatnej stacji TV Markiza, poradził dziennikarzowi, aby wziął karabin, poszedł walczyć w ukraińskich okopach i nie zadawał mu takich pytań.

Piotr Górecki