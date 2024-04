Zełenski zaapelował do Waszyngtonu o szybkie przyjęcie pakietu pomocy w Senacie oraz dostarczenie samej pomocy.

Reklama

Szansa na zwycięstwo z Rosją

Według niego Ukraina będzie miała dzięki temu szansę na zwycięstwo w wojnie z Rosją.

Reklama

Za priorytetowe zadanie uznał przy tym przekazanie systemów obrony przeciwlotniczej i broni dalekiego zasięgu, dzięki której Ukraina nie będzie tracić żołnierzy na froncie.

Rosyjska ofensywa

Prezydenta Ukrainy zapytano też o ewentualność dużej ofensywy rosyjskiej, na co odparł, że siły ukraińskie już się do niej szykują.

Pomoc USA dla Ukrainy

Izba Reprezentantów USA przegłosowała w sobotę ustawę o pomocy Ukrainie, opiewającą na 60,8 mld dolarów. 23 mld to środki na uzupełnienie ubytków w amerykańskim arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do około 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji. (PAP)