Kampania nacisku Berlina wymierzona w jego transatlantyckiego sojusznika jest częścią skoordynowanych wysiłków mających na celu nakłonienie partnerów z NATO i Unii Europejskiej do zwiększenia pomocy dla Ukrainy w zakresie obrony powietrznej, powiedzieli informatorzy Bloomberga pod warunkiem zachowania anonimowości.

Reklama

W tym tygodniu Niemcy będą również kontynuować rozmowy z europejskimi sojusznikami, w tym Francją i Włochami.

Odwrócenie ról

Reklama

Aktywność Niemiec jest czymś w rodzaju odwrócenia roli Scholza, którego rząd od czasu inwazji Rosji na Ukrainę często był stawiany pod pręgierzem za ociąganie się z dostawami broni.

Co prawda niemiecki przywódca podtrzymuje swój opór wobec wysyłania do Kijowa rakiet większego zasięgu typu Taurus. Scholz argumentuje odmowę dostaw tym, że dostarczenie Ukrainie rakiet większego zasięgu stwarza ryzyko włączenia Niemiec w wojnę. Jednak w obliczu wzmożonej liczby rosyjskich ataków, które zniszczyły część ukraińskiej infrastruktury energetycznej i centra miast, kanclerz Niemiec stanął na czele wysiłków mających na celu wysłanie na Ukrainę większej liczby systemów Patriot i innych systemów obrony powietrznej.

Scholz powiedział w zeszłym tygodniu, że Niemcy wyślą Ukrainie trzecią baterię Patriotów, a wkrótce do Niemiec ma dołączyć sześć innych państw członkowskich UE. Dla niemieckiej armii przekazanie Ukrainie Patriotów do duży wysiłek. Trzy systemy stanowią jedną czwartą niemieckiego arsenału tego uzbrojenia.

Inny sprzęt będący częścią pomocy Berlina to systemy ziemia-powietrze Samp/T, rakiety NASAMS i Hawk, systemy Iris-T, a także części i fundusze.

Na początku tego miesiąca Kijów poprosił sojuszników o co najmniej siedem kolejnych systemów Patriot.

Pilna potrzeba wsparcia obrony powietrznej

Według niemieckiego ministra gospodarki Roberta Habecka obrona powietrzna jest najpilniejszą potrzebą sił ukraińskich.

Drugie co do wielkości miasto Ukrainy, Charków, zostało ostrzelane rakietami i dronami, co ukraińscy i zachodni urzędnicy postrzegają jako rosyjską próbę wymuszenia ewakuacji miasta.

„Gdyby Amerykanie mogli wysłać systemy Patriot, bardzo by to pomogło” – powiedział Habeck w poniedziałek w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.

W miarę eskalacji ataków prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski coraz częściej wzywał do wzmocnienia obrony powietrznej. Nazwał tę kwestię najwyższym priorytetem po przyjęciu w weekend w Izbie Reprezentantów USA pakietu pomocy wojskowej i gospodarczej o wartości 61 miliardów dolarów, który był wstrzymany na sześć miesięcy ze względu na opór Republikanów.

Dostawy dla Ukrainy

Część sprzętu związanego z pakietem amerykańskim, który prawdopodobnie będzie obejmował wojskowe systemy rakiet taktycznych dalekiego zasięgu (ATACMS), może być dostarczona do końca tygodnia, powiedział Demokrata Mark Warner, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wywiadu „Face the Nation” stacji CBS.

Prezydent USA Joe Biden powiedział w poniedziałek Zełenskiemu, że jego administracja szybko przystąpi do dystrybucji pomocy, jeśli w tym tygodniu Senat zagłosuje za przyjęciem pakietu pomocowego.

Poza tym urzędnicy NATO kontaktowali się z producentami, aby omówić sposoby przyspieszenia dostaw i zwiększenia produkcji systemów przechwytujących, dowiedział się Bloomberg. Sojusznicy rozważają także możliwość ponownej certyfikacji starych lub wygasających rakiet Patriot, a także możliwość ponownego przeznaczenia baterii obecnie używanych do celów szkoleniowych.