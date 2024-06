Co z nastoletnimi Ukraińcami? Czy muszą iść na wojnę? Rząd Ukrainy przygotowuje uchwałę

Jak poinformowała 5 czerwca wicepremierka Ukrainy Iryna Wereszczuk, rząd przygotowuje uchwałę, która pozwoli 17-letnim Ukraińcom przebywającym za granicą uzyskać odroczenie rejestracji wojskowej do czasu ich powrotu do Ukrainy lub do zakończenia stanu wojennego.