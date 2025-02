Wcześniej Sztab Generalny Ukrainy oskarżył o atak Rosję i oświadczył, że jej wojska wiedziały, że w internacie znajdowali się rosyjscy cywile. Internat, w którym znajdowało się 90 osób, został zaatakowany w sobotę wieczorem. Sztab Generalny w Kijowie podał, że zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. Internat był punktem ewakuacyjnym dla rosyjskich mieszkańców Sudży.

Rosja: To była celowa zbrodnia ukraińskiej armii

Rosyjski resort obrony oświadczył w nocy z soboty na niedzielę, że atak na Sudżę był celową zbrodnią ukraińskich zbrojnych sił. "Wystrzelenie wrogich rakiet z obwodu sumskiego zostało wykryte przez rosyjski sprzęt obrony powietrznej" – ogłosili Rosjanie.

Ukraina: To był rosyjski atak

Siły Powietrzne Ukrainy pokazały tymczasem mapę z trajektorią lotu kierowanej bomby lotniczej, odpalonej – ich zdaniem - przez samolot rosyjskiego lotnictwa taktycznego. "Mamy niepodważalne dowody i wyniki obiektywnej kontroli, że atak został przeprowadzony przez rosyjskie lotnictwo taktyczne" - oświadczyły. (https://t.me/kpszsu/27952)

W sobotę wieczorem Sztab Generalny w Kijowie oskarżył Rosję o umyślny atak rakietowy na internat w Sudży. Według jego komunikatu w chwili ataku w budynku znajdowały się dziesiątki mieszkańców, którzy przygotowywali się do ewakuacji. "Strona rosyjska posiadała informacje, że w internacie znajdowali się wyłącznie cywile - lokalni mieszkańcy, w tym kobiety i dzieci. Podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby uratować ocalałych" – podkreślono.

"Rosjanie zabijają celowo własnych cywili"

Sztab ocenił, że atak to kolejna zbrodnia wojenna popełniona przez rosyjskie władze na ludności cywilnej. "Rosyjska armia codziennie terroryzuje ukraińskie miasta atakami rakietowymi i dronami, niszcząc budynki mieszkalne, szkoły i szpitale. Teraz zaczęła celowo zabijać własnych cywilów. Terroryści zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za każdą zbrodnię wojenną" – oświadczył sztab.

Wojska ukraińskie wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 r. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części ich sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.