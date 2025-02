Ile kosztowała wojna w Ukrainie?

„Wojna kosztowała 320 miliardów. 120 miliardów zapłaciliśmy my, obywatele Ukrainy, podatnicy. 200 miliardów to Stany Zjednoczone Ameryki i Unia Europejska. Jeśli mówimy o uzbrojeniu, to pakiet uzbrojenia kosztował 320 mld. W sumie Stany Zjednoczone dały nam około 60 mld, plus 31,5 mld, (w tym) 67 mld w uzbrojeniu i 31,5 mld w bezpośredniej pomocy finansowej dla budżetu” – oświadczył.

Trump pomaga wyjść Putinowi z izolacji

Stany Zjednoczone pomagają przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji na arenie międzynarodowej – oświadczył w środę prezydent Ukrainy. W wywiadzie dla ukraińskich mediów Wołodymyr Zełenski stwierdził m.in., że nowa amerykańska administracja czerpie wiadomości z dezinformacji Rosji.

"Uważam, że Stany Zjednoczone pomagają Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji" - powiedział Zełenski. Wyraził opinię, że przyczyną tego jest "rosyjska dezinformacja, której ulega ekipa prezydenta USA".

"Chciałbym zobaczyć więcej prawdy od ekipy Donalda Trumpa. Ponieważ to wszystko zdecydowanie nie ma pozytywnego wpływu na Ukrainę. A ma wpływ na to, że oni wyprowadzają Putina z izolacji. I myślę, że Putin i +ruscy+ są z tego bardzo zadowoleni" – uznał ukraiński przywódca.

Gwarancje bezpieczeństwa

Zełenski podkreślił, że jego kraj chce otrzymać gwarancje bezpieczeństwa jeszcze w tym roku, bo chce zakończenia wojny już w tym roku. Nie chcemy żadnych gwarancji od Rosji – zaznaczył.

„Gwarancje bezpieczeństwa nie są czymś, o czym można po prostu powiedzieć, że trzeba coś dać +ruskim+, aby spotkać się z nimi w połowie drogi. Tak, my nie chcemy gwarancji bezpieczeństwa od +ruskich+. Jeśli chodzi o warunki dotyczące +ruskich+, to nie doszliśmy jeszcze tego punktu. Kiedy będziemy rozmawiać o porozumieniu, porozmawiamy o tym, co powinni zrobić +ruscy+” - stwierdził.

Zdaniem szefa państwa ukraińskiego gwarancje bezpieczeństwa zależą wyłącznie od państw NATO. „+Ruski+ kontyngent nie jest nam potrzebny. Obrona powietrzna od nich nie jest nam potrzebna. My prosimy o obronę przed nimi i dlatego zwracamy się wyłącznie do naszych partnerów” – podkreślił Zełenski.

Poparcie społeczne dla Zełenskiego

Zełenski skomentował jednocześnie słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, jakoby prezydent Ukrainy cieszył się zaledwie 4-procentowym poparciem.

„Jeśli mówimy już o 4 procentach, to tak, widzieliśmy tę dezinformację, rozumiemy, że pochodzi ona z Rosji. Rozumiemy to i mamy dowody na to, że te cyfry są omawiane między Ameryką a Rosją. Tak więc, niestety, prezydent Trump - z wielkim szacunkiem dla niego jako przywódcy narodu, który bardzo szanujemy, narodu amerykańskiego, który nieustannie nas wspiera - niestety żyje w tej przestrzeni dezinformacji” – podkreślił Zełenski.

Wizyta generała Keitha Kellogga na Ukrainie

Prezydent Ukrainy wypowiadał się dla mediów w dniu wizyty w jego kraju specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa, generała Keitha Kellogga. Oświadczył, że ważne jest, by Kellogg zobaczył Kijów i inne miasta, aby zrozumieć sytuację.

„Kellogg otrzyma dziś wyraźne gwarancje bezpieczeństwa, a także rankingi (popularności ukraińskich polityków). Dla mnie bardzo ważne jest, aby sam przeszedł się po Kijowie i innych miastach. Powiedział już, że 20-30 procent stolicy nie istnieje. Wszystko jest zniszczone. Chcę, żeby to zobaczył” - powiedział Zełenski dziennikarzom na środowym briefingu. Prezydent powtórzył, że chciałby, aby Kellogg udał się z nim na linię frontu.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)