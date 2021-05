Zakończony we wtorek szczyt w Brukseli, choć miał dotyczyć przede wszystkim pandemii, Rosji i spraw związanych z klimatem, został zdominowany przez wydarzenia związane ze zmuszeniem do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair.

Premier podkreślił na konferencji po jego zakończeniu, że dyskusja dotycząca Białorusi była długa, lecz spójna. "Budująca w tym sensie, że właściwie bardzo szybko doszliśmy do przekonania, że ten bezprecedensowy akt, jak nazwaliśmy go, terroryzmu państwowego, należy z całą mocą napiętnować" - mówił Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że "w konkluzjach znalazły się konkretne zapisy dotyczące z jednej strony niezależnego śledztwa przeprowadzonego przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, z drugiej strony zasadnicze ograniczenie europejskiej przestrzeni powietrznej dla Białorusi i także vice versa mocna rekomendacja dla linii lotniczych polskich i innych europejskich, aby nie latały nad Białorusią". "I to się już stało. PLL LOT już przekazały informacje o tym, że będą omijać niebo białoruskie" - dodał szef polskiego rządu.

Rosyjskie machinacje w UE

Podczas szczytu odbyła się też strategiczna dyskusja dot. Rosji. "Cała debata ogniskowała się wokół poszanowania integralności Ukrainy. Przypomnieliśmy bardzo wiele nieprawidłowości i przestępstw, których dopuściła się Federacja Rosyjska, począwszy od sprawy Skripala, Nawalnego, a także ostatnie wydarzenia (...) w Republice Czeskiej" - wskazał.

Jak dodał, poruszył też sprawę gazociągu Nord Stream 2. "Po to, aby pokazać raz jeszcze, że jest to zły projekt, (...) który rozbija europejską solidarność, a z drugiej strony pozwala budować Rosji jej siłę, którą ona wykorzystuje przeciwko nam, przeciwko Unii Europejskiej" - powiedział premier Morawiecki.

Kiedy UE wprowadzi "zielone certyfikaty"?

Drugi dzień spotkania unijnych przywódców był zdominowanych przez tematy dotyczące pandemii i klimatu. Szef rządu na konferencji prasowej przekazał, że tematem rozmów były m.in. certyfikaty umożliwiające swobodne podróżowanie osobom zaszczepionym przeciw Covid-19 po krajach UE.

"Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że Polska jest przygotowana od strony technicznej, od strony informatycznej, aby nasze dokumenty medyczne były honorowane w całej Europie. Powiem szczerze, że w wielu państwach zachodnioeuropejskich i południowej Europy te zakusy dotyczące weryfikacji całego procesu szczepień, ewentualnie tego kto przechorował Covid, są bardzo zaawansowane i niektóre państwa myślą bardzo radykalnie w tym temacie" - powiedział premier.

Podkreślił gotowość do wprowadzenia tego rozwiązania, "by nasi obywatele mieli prawo do podróżowania". "Ta dyskusja w najbliższych kilku tygodniach wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych będzie się w Europie toczyła" - dodał premier.

Dobry klimat dla rozmów o zmianach klimatu

Morawiecki podkreślił, że na szczycie odbyła się długa dyskusja nt. klimatu i polityki klimatycznej. "Te rozmowy dzisiejsze, do których dopisaliśmy nieco inne konkluzje niż te, z którymi jechaliśmy na spotkanie w Brukseli, pokazały pewną rozbieżność" - powiedział polski premier.

Wyjaśnił, że kraje Europy środkowej, w tym także Polska "bardzo jednoznacznie" opowiadają się za tym, żeby ewentualne koszty wprowadzenia nowych zasad w budownictwie, w transporcie nie oznaczały większego kosztu dla najmniej zamożnych grup społecznych, a w szczególności też dla tych krajów, które są mniej zamożne od innych.

"Dlatego równolegle od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską co do kształtu polityki klimatycznej, która byłaby sprawiedliwa, taka która by powodowała, że przez najbliższe 10, 15 lat zgodnie z naszą polityką energetyczną i klimatyczną państwa polskiego będziemy potrafili nadal utrzymywać miejsca pracy, tak jak to dzisiaj się dzieje, podnosić konkurencyjność polskiego przemysłu i gospodarki, podnosić polską produktywność, a jednocześnie wypełniać kolektywne cele klimatyczne" - podkreślił Morawiecki.

Poinformował, że umówił się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na osobne spotkanie poświęcone w szczególności polityce klimatycznej. "I przed szczytem europejskim sądzę, że do takiego spotkania dojdzie" - powiedział Morawiecki.