To percepcja, jakiej chciałby Donald Tusk: że jest jakiś nowy spór, że wyrok TK coś zmienił. Jak widzimy - nie zmienił. Będziemy z uporem przypominać i podkreślać, że to niejedyny wyrok tego typu w UE.

Wyrok TK jest wyrokiem zakresowym. To coś zupełnie innego niż uchylenie normy prawnej. Trybunał stwierdza, że to interpretacja normy - w określonym zakresie - nie jest zgodna z konstytucją. Ponadto inne trybunały krajów członkowskich wyraźnie stwierdzają, że w przypadku kolizji konstytucyjne prawo krajowe ma wyższość nad prawem unijnym.

Spójrzmy na to długoterminowo. Gdyby UE wkraczała w kompetencje niezastrzeżone dla niej, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której organy unijne stopniowo, krok po kroku przekraczają granice, których przekraczać nie powinny.

Arbitralne jest to, co robi TSUE. Stawia się w roli ostatecznie decydującego, czy kompetencja UE w danym zakresie istnieje czy nie. Czysto teoretycznie: UE za 10 lat decyduje, że wchodzi w jakąkolwiek kompetencję niewpisaną do traktatu i TSUE, w ramach rozszerzającej się doktryny unijnej, potwierdza to. Czy trybunał federalny Niemiec, sądy hiszpańskie i francuskie nie mają prawa zareagować, jeśli to wykracza poza traktaty unijne? Mają taki obowiązek. To linia sporu, która będzie się ciągnęła przez lata.