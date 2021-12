„Wiecie, jak zwyciężył (Andrzej) Duda? On nie dostał 50 proc., dopisali mu” – oświadczył Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskiej agencji Rossija Siegodnia.

„W Polsce jest silna opozycja, teraz trafił tam Donald Tusk. (…) Kiedy opozycja zaczęła protestować po wyborach, kilka tysięcy głosów, mniej niż jeden procent, dodali mu (Dudzie – PAP), by ogłosić go zwycięzcą” – powiedział Łukaszenka. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę nazwał „trio, które rządzi Polską”.

Łukaszenka rozwinął swoją teorię na temat wyborów w Polsce, utrzymując, że „kiedy opozycja wyszła na ulice, Amerykanie tupnęli: stop, niech ci zostaną, wy później”. Podobne wersje białoruski przywódca wygłaszał już wcześniej.

„Polska jest pod zewnętrzną kontrolą jeszcze bardziej niż Ukraina” – mówił Łukaszenka w wywiadzie dla uznawanego za czołowego propagandystę Kremla Dmitrija Kisielowa.

Łukaszenka powiedział również, że „wraz z przyjściem Tuska, a to jest silny polityk, oni się tam rozbiją”.

„Tam jest z kim rozmawiać i będzie z kim rozmawiać. Polacy to nie jest łatwe społeczeństwo – oni każdego polityka zmuszą, by robił to, co im się opłaca” – dodał białoruski polityk.