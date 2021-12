"Po pozytywnej ocenie Komisji Europejskiej otrzymaliśmy dziś polityczną zgodę wszystkich państw członkowskich, które potwierdziły spełnienie przez Chorwację warunków acquis Schengen (dorobku prawnego Schengen - PAP). Jako rząd włożyliśmy w to mnóstwo pracy i dziś jesteśmy naprawdę szczęśliwi" - powiedział w czwartek Bożinović.

Reklama

"To naprawdę ważna decyzja, która zbliża nas do strategicznego celu chorwackiego rządu, jakim jest przystąpienie do strefy Schengen" - napisał na Twitterze premier Chorwacji Andrej Plenković.

Ostateczna decyzja o przystąpieniu Chorwacji do strefy Schengen mogłaby zostać podjęta za około sześć miesięcy, podczas prezydencji francuskiej. Do jej podjęcia potrzebna jest zgoda wszystkich liderów państw członkowskich Schengen, którą musi poprzedzić debata i opinia Parlamentu Europejskiego, która nie będzie jednak dla Rady Europejskiej wiążąca - podała chorwacka agencja prasowa Hina.

Chociaż przyjęcie wniosków potwierdzających gotowość Bułgarii i Rumunii do przystąpienia do strefy Schengen ogłoszono w roku 2011, kraje te nadal nie wstąpiły do obszaru, na którym zniesiono wewnętrzne granice.

Do strefy Schengen należą wszystkie kraje UE z wyłączeniem Chorwacji, Bułgarii, Rumunii oraz Cypru, a także Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Liechtenstein niebędące członkami wspólnoty.

Chorwacja przystąpiła do UE w 2013 roku, jej rząd zgłosił również chęć przystąpienia do strefy euro.