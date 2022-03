Uchodźcy z Ukrainy mogą przemieszczać się międzynarodowymi pociągami z Polski, Austrii i Czech, by dotrzeć do Berlina, Drezna, Norymbergi lub Monachium, korzystając z bezpłatnego biletu „helpukraine” - wynika z informacji niemieckiego przewoźnika.

Reklama

Od wtorku DB i Polskie Koleje Państwowe powiększyły składy pociągów EuroCity o dodatkowe wagony po to, by umożliwić jeszcze większej liczbie uchodźców podróż na zachód – informuje DB.

Bezpłatny bilet „helpukraine” umożliwia podróż do Niemiec, uchodźcy z Ukrainy otrzymają go we wszystkich centrach podróży i agencjach DB. Bilet jest ważny na podróże dalekobieżne i lokalne. Jest ważny również w pociągach do Danii, Belgii, Francji (pociągami ICE, TGV i Thalys), Polski, Czech, Austrii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii oraz w pociągach Eurocity do Włoch przez przełęcz Brenner.

Ponadto przejazdy wszystkimi pociągami lokalnymi na terytorium Niemiec są dla uchodźców z Ukrainy bezpłatne – w tym przypadku wystarczy okazać dowód tożsamości (paszport/dowód osobisty).

Deutsche Bahn udziela uchodźcom i ich krewnym informacji (także w języku ukraińskim) za pośrednictwem strony internetowej: www. bahn.de/helpukraine

link do strony: https://www.bahn.de/info/helpukraine