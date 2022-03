Habeck przekazał, że przeprowadzono rozmowy na temat tego, jakie dalsze sankcje mogłyby powstrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina przed kontynuowaniem "barbarzyńskiej" wojny na Ukrainie. Nie podał szczegółów.

Odnosząc się do żądania Putina, aby za dostawy gazu płacić w rublach, Habeck stwierdził, że kluczowe znaczenie ma dotrzymywanie kontraktów. "Dla nas ważne jest to, że nie dajemy sygnału, że pozwalamy, by Putin nas szantażował" - oznajmił. "Próba podzielenia Zachodu przez Putina nie powiodła się" - dodał.

Le Maire również podkreślił, że kontrakty gazowe muszą być ściśle przestrzegane.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)