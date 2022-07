Kaleta był pytany w poniedziałek w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma-Dziewiąta" o wątpliwości wyrażane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczące wypełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych.

Jak mówił Kaleta, o tym czy Polska otrzyma jakiekolwiek środki z Funduszu Odbudowy decyduje arbitralnie KE. "Komisja stawia już oczekiwania i żądania wobec Polski żebyśmy swój ustrój zmieniali zgodnie z jej żądaniami. Jeśli potrzeba polityczna się zmienia to zmienia się też postawa KE. I tak będzie to przez najbliższe lata wyglądało, że na życzenie opozycji KE będzie odpowiadała zapotrzebowaniem politycznym" - mówił wiceminister.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski, "Unia cynicznie odcina Polskę od potrzebnych dzisiaj pieniędzy, aby wzmocnić politycznie swoich pupili". "Dlatego ciężko powiedzieć, czy te pieniądze w ogóle popłyną" - dodał.

Jego zdaniem po stronie UE nie ma żadnych kompromisów. "UE żąda, żeby w Polsce zapanowała pełna anarchia w sądach. Na to się zgodzić nie możemy. Jeśli byśmy się zgodzili na to żeby sędziowie mogli się wzajemnie kwestionować to sądy przestałyby pracować w ciągu kilku tygodni" - powiedział Kaleta.

Według Kalety UE stale zwiększa żądania wobec Polski. "Dopóki będziemy temu ulegać to będą pojawiać się nowe żądania" - mówił.

Jak podał portal tvn.24.pl, wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova została zapytana w czwartek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi o podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o SN, która wejdzie w życie 15 lipca; głównym założeniem zainicjowanej przez prezydenta noweli jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

"Nie, nie wypełnia" - odparła Jourova. "Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji (Ursula van der Leyen) już powiedziała" - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE.

Komisja Europejska zaakceptowała na początku czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

17 czerwca państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

autor: Mateusz Mikowski