Impas w procesie rozszerzania Unii Europejskiej w kierunku Bałkanów Zachodnich był do tej pory „niewykorzystaną możliwością”, lecz w obliczu wojny na Ukrainie „stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa” – powiedział Szijjarto, cytowany przez agencję MTI.

Polityk podkreślił, że integracja Bałkanów Zachodnich jest kluczowa z punktu widzenia UE. Dodał, że wielu jego kolegów obawia się wzrostu wpływu zagranicznych sił w regionie, ale przecież „nie da się wygrać gry bez zajmowania pola”.

Szijjarto odniósł się również do wstrzymania wypłat unijnych funduszy dla Węgier. Powiedział, że rząd w Budapeszcie nie postrzega tych pieniędzy jako „pomoc humanitarną” albo „wyraz hojności naszych przyjaciół z Zachodu”, ponieważ fundusze te zostały wypracowane przez Europejczyków, w tym Węgrów. Ocenił, że wypłaty są wstrzymane przez Brukselę z czysto politycznych powodów.

Forum 2BS (To Be Secure), zorganizowane po raz 12., rozpoczęło się w czwartek w Budvie w południowo-zachodniej części Czarnogóry i potrwa do soboty. Jest to coroczne spotkanie, w trakcie którego omawiane są kwestie z dziedziny polityki i bezpieczeństwa, w tym w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Forum organizowane jest przez think tank Atlantic Council w Czarnogórze.

Marcin Furdyna (PAP)