Dania będzie przyznawać Afgankom azyl i status uchodźczyń, ponieważ od powrotu talibów do władzy są one w swoim kraju coraz bardziej pozbawiane praw - ogłosiła w poniedziałek duńska komisja do spraw uchodźców.

"Decyzja ta została podjęta w oparciu o informacje dotyczące stałego pogarszania się warunków życia kobiet i dziewcząt" - głosi komunikat duńskiej komisji, która powołuje się na ustalenia przedstawione niedawno w raporcie Agencji UE ds. Azylu (EUAA).

Komisja poinformowała też, że postanowiła ponownie przeanalizować wnioski o azyl złożone przez Afganki i rozpatrzone negatywnie.

Trudny los kobiet

Pod koniec listopada specjalny sprawozdawca ONZ ds. spraw człowieka w Afganistanie Richard Bennett ogłosił, że sposób traktowania kobiet przez talibów może być równoznaczny ze zbrodniami przeciwko ludzkości.

W grudniu Afgankom zakazano nauki na uniwersytetach. Na początku października talibowie zakazali im wstępu do parków i wesołych miasteczek. Większość kobiet w Afganistanie, które pracowały dla rządu, straciła pracę lub wypłaca się im bardzo niskie zapomogi, by zostały w domu. Ponadto kobiety nie mogą przemieszczać się publicznie bez mężczyzny (męża, starszego brata lub ojca), obowiązują je też ścisłe reguły dotyczące ubioru - w miejscu publicznym mogą być widoczne jedynie oczy kobiety.

Talibowie rządzą ponownie w Afganistanie od 2021 roku; przejęli władzę po wycofaniu się wojsk koalicji zachodniej, które przebywały tam od 2001 roku. Odkąd wrócili do władzy kobiety straciły większość praw wywalczonych przez dwie ostatnie dekady, po upadku poprzedniego reżimu islamskich fundamentalistów, którzy rządzili w latach 1996-2001.

fit/ tebe/ Roma Bojanowicz