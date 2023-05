Reklama

Rada UE, czyli państwa członkowskie Unii, wyraziła w piątek zgodę na wsparcie w wysokości 1 miliarda euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), aby umożliwić państwom członkowskim wspólne nabywanie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm i pocisków rakietowych dla Ukrainy.

Pieniądze dla polskiej zbrojeniówki

"Przyjmujemy z zadowoleniem decyzję Rady Unii Europejskiej. Polska podejmowała działania, żeby możliwie szybko przyjąć ten program" - przypomniał rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak ocenił, "polski sektor zbrojeniowy może być jednym z największych beneficjentów przeznaczonych środków".

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, komentując porozumienie, wskazywał, że to kolejny ważny krok w kierunku dostarczenia Ukrainie większej ilości amunicji. "Siły Zbrojne Ukrainy potrzebują znacznych ilości amunicji do obrony narodu ukraińskiego i swojego terytorium" - mówił. Dodał, że "wraz z wcześniejszą decyzją o szybkim dostarczeniu amunicji z istniejących zapasów przeznaczamy na ten cel w sumie 2 mld euro, zwiększając łączne wsparcie wojskowe UE dla Ukrainy do 5,6 mld euro".

Uzbrojenie dla Ukrainy

W ramach pomocy zostanie sfinansowane zaopatrzenie Sił Zbrojnych Ukrainy w pociski artyleryjskie kalibru 155 mm oraz - na życzenie - w pociski rakietowe, które państwa członkowskie UE będą wspólnie kupować od europejskiego przemysłu obronnego.

"Wsparcie może być przeznaczone na wspólne zamówienia amunicji i rakiet od podmiotów gospodarczych mających siedzibę w UE lub Norwegii i produkujących tę amunicję i rakiety w UE lub Norwegii. Łańcuchy dostaw tych podmiotów mogą obejmować podmioty mające siedzibę lub produkujące poza UE lub Norwegią. Środek obejmie również dostawy amunicji i pocisków rakietowych, które przeszły ważny etap ich produkcji w UE lub Norwegii polegający na montażu końcowym" - wyjaśniono w komunikacie Rady UE.

Umowy z krótkim terminem

Aby kwalifikować się do zwrotu kosztów z EPF, umowy będą musiały zostać zawarte przed 30 września 2023 r.

Polityczna zgoda na plan przekazania Ukrainie miliona pocisków artyleryjskich w ciągu 12 miesięcy została osiągnięta 20 marca br. Do tej pory negocjowane były jednak konkretne zapisy prawne jednego z elementów całego systemu. Francja blokowała porozumienie, domagając się, aby kontrakty na dostawy mogły otrzymać tylko te firmy, które mają w 100 proc. unijny łańcuch dostaw.

autor: Rafał Białkowski