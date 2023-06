AFCO uzasadnia swój pomysł koniecznością "uwzględnienia zmian demograficznych". Zgodnie z propozycją Hiszpania i Holandia miałyby otrzymać dwa kolejne mandaty, a Austria, Dania, Finlandia, Słowacja, Słowenia, Łotwy i Irlandia - po jednym.

Nie jest jednak przesądzone, że tak się stanie. PE będzie głosował nad projektem w czwartek. Następnie trafi on do Rady UE, gdzie państwa członkowskie mogą go zmienić.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)