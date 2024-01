Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i jej nowy polski odpowiednik Radosław Sikorski "chcą otworzyć nowy rozdział w stosunkach niemiecko-polskich po napiętych (stosunkach) w latach PiS", napisał po spotkaniu ministrów portal RND.

Radosław Sikorski przyjechał z inauguracyjną wizytą do Berlina i był to jego drugi wyjazd zagraniczny po wizycie na Ukrainie. Zdaniem RND to znak: "po latach napiętych stosunków pod rządami narodowo-konserwatywnego rządu PiS, który jesienią został odsunięty od władzy, i jego zdecydowanie antyniemieckim i antyeuropejskim kursie w przyszłości stosunki między oboma krajami mają znów stać się bardziej przyjazne", czytamy.

"Po zmianie rządu w Polsce tamtejszy rząd i rząd niemiecki chcą ponownie bliżej współpracować", napisał w kontekście wizyty Radosława Sikorskiego w Berlinie portal tygodnika "Die Zeit". "Zbliżenie w stosunkach polsko-niemieckich było możliwe dzięki zmianie rządu w Polsce w grudniu, kiedy to prawicowo-nacjonalistyczna partia PiS straciła władzę po ośmiu latach. Rząd PiS demonstracyjnie trzymał się z dala od Niemiec i wielokrotnie próbował wzbudzić niechęć do Republiki Federalnej w polskim społeczeństwie".(PAP)