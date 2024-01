"To nie może zależeć wyłącznie od Niemiec" – powiedział w środę w Bundestagu niemiecki kanclerz, cytowany przez agencję dpa. Scholz przypomniał, że Niemcy najbardziej po USA wspierają Ukrainę i zapewniają połowę pomocy z Europy. "Chcemy, aby więcej krajów aktywnie uczestniczyło we wsparciu – podkreślił Scholz. - Potrzebujemy wspólnoty i solidarności".

Niemcy chcą w tym roku przeszkolić kolejnych 10 tys. żołnierzy z Ukrainy. Sekretarz stanu w ministerstwie obrony Siemtje Moeller powiedziała w Brukseli, że podobnie jak w zeszłym roku szkolenie powinno odbywać się w ramach europejskiej misji szkoleniowej EUMAM.

Dotychczas w ramach unijnej misji przeszkolono w UE około 40 000 ukraińskich żołnierzy. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich w listopadzie 2022 roku, pisze portal tagesschau. Mówiono wówczas, że początkowo w Niemczech, Polsce i innych krajach UE przeszkolonych zostanie do 15 tys. ukraińskich żołnierzy. Później cel zwiększono do 30 000, a następnie do 40 000. Bundeswehra wyszkoliła ich około 10 tys. (PAP)