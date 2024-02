Szacuje się, że 60,9 mln uprawnionych do głosowania stanowią Niemcy, natomiast pozostałe 4,1 mln to obywatele innych państw członkowskich UE. Dziesiąte bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.

Nastolatki przy urnach do głosowania

Ponieważ w wyborach tych po raz pierwszy swoje głosy będą mogli oddać także 16- i 17-latkowie, liczba potencjalnych wyborców po raz pierwszy od lat się zwiększyła – podkreśliła Federalna Komisja Wyborcza. Federalny Urząd Statystyczny szacuje liczbę najmłodszych wyborców na 5,1 mln (w 2019 r. ta grupa wiekowa liczyła 3,9 mln).

Szacunki, dotyczące osób uprawnionych do głosowania, opierają się na danych populacyjnych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku.

Ilu eurodeputowanych będą mieć Niemcy?

Jak poinformowała Federalna Komisja Wyborcza, liczba deputowanych w PE wzrośnie w nowej kadencji z obecnych 705 do 720. Mimo tego liczba przedstawicieli Niemiec pozostanie bez zmian – będzie ich nadal 96.

Niemcy, liczące łącznie prawie 84 mln mieszkańców, są najludniejszym krajem UE.

