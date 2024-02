Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odwiedziła w piątek Polskę wraz z premierem Belgii Alexandrem De Croo.

Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, podczas wspólnej konferencji prasowej szefowa KE podkreśliła, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków na rzecz przywracania praworządności.

"Cieszę się z planu działania, które zaprezentował polski rząd krajom członkowskich w tym roku. Jest to bardzo silne oświadczenie, jasna mapa drogowa dla Polski. Wasze wysiłki są zdecydowane, opierają się na reformach, które uruchomiliście i krokach, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów" - wskazała.

Oświadczyła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. "Te decyzje uwolnią do 137 mld euro dla Polski. Pochodzą z Funduszu Odbudowy i funduszu spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd Prokuratora Europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i Polski" - powiedziała von der Leyen.

von der Leyen: Wesprzemy polskich rolników bezpośrednimi wypłatami

Udostępnimy 1,4 mld euro bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji produkcji i w wejściu na nowe rynki - zapowiedziała w piątek w Warszawie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE przypomniała na konferencji w Warszawie, że wspólna polityka rolna przewiduje 22 mld euro dla polskich rolników, i zapowiedziała "więcej funduszy w przyszłości".

"Pierwsza płatność w ramach kolejnego funduszu (Funduszu Odbudowy - Next Generation EU - PAP) to jest 1,4 mld euro, które będą dostępne bezpośrednio dla polskich rolników, aby pomóc im w modernizacji ich produkcji i w wejściu na nowe rynki" - powiedziała von der Leyen

Szefowa KE o sytuacji w Polsce na granicy z Ukrainą: Słuchamy i działamy

Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne - mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Von der Leyen podkreśliła na wspólnej konferencji prasowej, że jeśli chodzi o konkretną sytuację w Polsce na granicy z Ukrainą "to tutaj słuchamy i działamy". "Na przykład umowa o transporcie drogowym, którą będziemy aktualizować" - zaznaczyła.

Jak mówiła, "wzięliśmy w pełni wasze obawy pod uwagę". "Dzisiaj eksport z Ukrainy poprzez Morze Czarne został zwiększony i dobrze, dlatego, że odciąża to granice lądowe" - podkreśliła szefowa KE.

Zwróciła też uwagę, że powinniśmy skoncentrować się na wspieraniu Ukrainy, na odbudowywaniu jej eksportu dla całego świata.

Von der Leyen wskazała, że w sobotę będzie druga rocznica, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. "Wspieramy Ukrainę i na pewno pojawią się konsekwencje tej wojny w Europie. Ukraińcy walczą o praworządność, walczą o demokrację, o wolność przeciwko tyrani, walczą o nasze wartości, o nasze bezpieczeństwo i dlatego wspierać ich będziemy tak długo, jak będzie to konieczne" - zaznaczyła szefowa KE.

De Croo: Polska jest ważnym graczem w Unii Europejskiej

Polska jest ważnym graczem w Unii Europejskiej, kluczowym partnerem dla Belgii - powiedział w piątek w Warszawie premierem Królestwa Belgii Alexander De Croo.

"Polska jest naprawdę ważnym graczem w Unii Europejskiej. Jesteście kluczowym partnerem dla Belgii, dla Unii Europejskiej. Macie bardzo dobrze funkcjonującą gospodarkę i macie ogromny udział, jeśli chodzi o promowanie europejskich wartości" - powiedział premier Belgii na wspólnej konferencji po spotkaniu z szefową KE i polskim premierem.

Jak dodał de Croo, polscy obywatele pokazali "wspaniałe wsparcie ludziom, którzy uciekli z Ukrainy". "I powtarzamy to wciąż, że wspaniałe było to wsparcie. I naprawdę jesteśmy wam winni za to wiele wdzięczności. I dzięki temu możemy się zaangażować w wasze wdrażanie reform, właśnie te reformy będziemy wspierać, to co, będziecie robić" - powiedział szef belgijskiego rządu.

Podkreślił, że "nie na co dzień możemy się dowiedzieć, że tak wielka kwota 137 miliardów (euro- PAP) będzie uwolniona na rzecz Polski".

"Jeśli chodzi o Ukrainę, to jasną rzeczą jest, że sytuacja w tym kraju wymaga naszego ciągłego wsparcia. Wiemy, że sytuacja na polu bitwy nie jest dobra, ale to nie oznacza, że się poddajemy - wręcz przeciwnie" - oświadczył premier Belgii.

Tusk: Środki w ramach polskiego KPO to góra pieniędzy, dobrze ją wykorzystamy

Na polskie to jest 600 mld zł - podkreślił premier Donald Tusk odnosząc się do środków w ramach polskiego KPO. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje - dodał .

Tusk podkreślił, że "to jest naprawdę bardzo ważny dzień". "Polki i Polacy (...) są prawdziwymi bohaterami tej historii, która dzisiaj znalazła swój finał" - powiedział.

Szef polskiego rządu podziękował von der Leyen i De Croo za zaangażowanie w kwestię odblokowania środków.

"Tak. Mamy to. Na polskie to jest 600 mld zł. To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy, którą wykorzystamy też, żeby rozładować to wszystko, co budzi dzisiaj napięcie i niepokoje. Nieprzypadkowo pani przewodnicząca (KE) wspomniała o pierwszych szybkich płatnościach. Wśród nich będzie 1,5 mld euro, jeśli dobrze zrozumiałem. To też na nasze ponad 6 mld zł, które bezpośrednio trafią do małych, średnich producentów żywności" - zapewnił premier.

Dodał, że "to będzie pierwszy zastrzyk, który może przynieść trochę poczucia bezpieczeństwa i perspektywę także dla naszych rolników". "Mam głębokie poczucie jako Polak, że przywracamy dziejową sprawiedliwość wobec kraju, narodu, który dla praworządności, dla demokracji zrobił więcej niż ktokolwiek inny na świecie w ostatnich kilkudziesięciu latach" - podsumował premier.

autor: Aneta Oksiuta, Daria Kania, Edyta Roś, Daria Porycka