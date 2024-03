"To rząd naszych poprzedników negocjował ten pakt (migracyjny). Naszym zdaniem w wielu aspektach jest on po prostu niedostosowany do polskiej sytuacji. Nie uwzględnia tej wyjątkowości Polski, jeśli chodzi o bycie krajem granicznym z krajem, w którym toczy się wojna" - przypomniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przed rozpoczęciem spotkania unijnych ministrów odpowiedzianych w swoich rządach za sprawy wewnętrzne.

Zastrzegł jednocześnie, że jeżeli tzw. pakt migracyjny zostanie wdrożony, to nasz kraj będzie go realizować.

Kierwiński powtórzył, że sytuacja, z którą Polska miała do czynienia na polsko-białoruskiej granicy jest na tyle wyjątkowa, że wszelkie rozwiązania paktu migracyjnego powinny tę specyfikę uwzględniać.

Dopytywany o tzw. mechanizm solidarności, który od 2026 roku nakładałby na kraje członkowskie obowiązek przyjmowania migrantów w ramach relokacji lub wniesienia opłaty 20 tys. euro za "relokację", szef MSWiA odparł: "Polska będzie walczyć, aby być z tego mechanizmu zwolnioną. Polska przyjęła uchodźców wojennych. Jesteśmy krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie".

Minister dodał, że polski rząd będzie przekonywał władze RFN do zniesienia kontroli na granicy polsko-niemieckiej, które zostały wprowadzone do 15 czerwca.

