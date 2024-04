Sesja robocza Rady Europejskiej rozpocznie się wieczorem i będzie dotyczyła m.im. wyzwań gospodarczych, dalszej pomocy dla Ukrainy oraz zagrożeń związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Reklama

Obrona Ukrainy w agendzie

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział rozmowy o Ukrainie i "atakach Rosji na cywilów i infrastrukturę krytyczną" oraz o konieczności zintensyfikowania unijnej pomocy wojskowej, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej.

Reklama

Co dalej ze Strefą Gazy?

Jak podkreślił Michel, stanowisko UE w sprawie konfliktu w Strefie Gazy pozostaje niezmienne i Unia dąży do "zakończenia tragicznego kryzysu poprzez natychmiastowe zawieszenie broni i uwolnienie zakładników", a także "pilne zwiększenie pomocy humanitarnej na dużą skalę". Przewodniczący zapowiedział również potępienie ataku Iranu na Izrael. Przywódcy mają też omówić relacje UE z Turcją.

Wspólny rynek, rynki kapitałowe i sztuczna inteligencja

W sprawach związanych z gospodarką liderzy mają wezwać do pogłębienia jednolitego rynku UE do czerwca 2025 r. poprzez usuwanie istniejących barier w dostępie do usług, a także skuteczniejsze egzekwowanie przepisów i wsparcie mniejszych przedsiębiorstw.

Przywódcy będą postulować także przyspieszenie prac nad tworzeniem unii rynków kapitałowych UE, prowadzenie polityki dekarbonizacji przemysłu w sposób konkurencyjny i zapewnienie przystępnej cenowo czystej energii.

Wezwą również do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę cyfrową i wykorzystania sztucznej inteligencji.

Nieformalny szczyt Rady Europejskiej rozpocznie się w środę wieczorem i potrwa do czwartkowego popołudnia.

Z Brukseli Daria Al Shehabi