Nielegalna imigracja

To pierwsze wybory w Irlandii w ogóle, w których temat nielegalnej imigracji znalazł się na pierwszym miejscu w kampanii. Kraj ten przez długi czas znajdował się na uboczu szlaków migracyjnych, ale od kiedy rząd brytyjski zaczął podejmować próby ograniczania napływu imigrantów, w tym poprzez planowane deportacje do Rwandy, ci "odkryli" Irlandię. W efekcie w ostatnich miesiącach coraz częściej zdarzają się przypadki, że nielegalni imigranci, którzy zapłacili przemytnikom za przerzucenie przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, później przenoszą się do Irlandii.

Najbardziej widocznym przejawem problemu są rzędy namiotów rozstawianych przez nich wzdłuż Wielkiego Kanału w Dublinie, które władze próbują usuwać bez większego powodzenia. Irlandia już wcześniej cierpiała na poważny deficyt mieszkaniowy, lecz napływ najpierw uchodźców z Ukrainy, a teraz nielegalnych imigrantów spowodował, że deficyt ten staje się palącym problemem, i to również jest tematem w kampanii.

Konsekwencją dużego, jak na Irlandię, napływu uchodźców i imigrantów jest wzrost nastrojów antyimigranckich, których jeszcze kilka lat temu w tym kraju nie było. Przykładem były duże antyimigranckie zamieszki, do których doszło w Dublinie w listopadzie zeszłego roku, czy podpalenia budynków wyznaczonych do zakwaterowania przybyszów.

Polityczną konsekwencją jest pojawienie się niewielkich prawicowych, antyimigranckich i eurosceptycznych partii - co również jest nowym zjawiskiem w irlandzkiej polityce - a także sporej liczby niezależnych kandydatów, którzy z podobnym programem ubiegają się o miejsce w PE. Widoczne jest także usztywnienie stanowiska przez współrządzącą partię Fine Gael. Wywodzący się z niej nowy premier Simon Harris, który objął urząd na początku kwietnia, mówił niedawno o odsyłaniu do Wielkiej Brytanii przybyłych stamtąd nielegalnych imigrantów.

Kwestia nielegalnej imigracji wpływa na poparcie dla partii politycznych. O ile przez cały 2022 i 2023 rok w sondażach wyraźnie prowadziła opozycyjna lewicowa partia Sinn Fein, to od początku 2024 roku jej notowania zaczęły spadać, a dwa główne ugrupowania koalicji rządowej - Fianna Fail i zwłaszcza Fine Gael - ją doganiają. Jest to ważne także w kontekście wyborów do irlandzkiego parlamentu, które muszą się odbyć najpóźniej w marcu przyszłego roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to w Irlandii odbędą się one w piątek 7 czerwca w godz. 7-22 (8-23 w Polsce). Głosować w nich mogą obywatele Irlandii oraz mieszkający w tym kraju obywatele innych państw UE. Wybierać będą oni 14 eurodeputowanych, czyli o jednego więcej niż w wyborach przed pięcioma laty, w trzech okręgach wyborczych - w Dublinie, na południu kraju oraz w jego środkowej, zachodniej i północnej części.

Według sondaży z końca maja trzy partie mają niemal równe poparcie, oscylujące w okolicach 17-20 proc. Są to: Fine Gael, która w PE należy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej; Fianna Fail (w PE - Odnowić Europę) oraz Sinn Fein (Grupa Lewicy). Wyraźnie za nimi jest trzecia partia koalicji rządzącej - Zieloni (Zieloni/Wolny Sojusz Europejski) - z poparciem 5-7 proc., a dalej mniejsze ugrupowania. Liczenie głosów oddanych w wyborach do PE w Irlandii zacznie się w niedzielę, po zakończeniu głosowania we wszystkich krajach członkowskich.

Bartłomiej Niedziński (PAP)