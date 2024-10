Reklama

Meloni chce rozpatrywania wniosków azylowych poza Włochami

Meloni, która jest współgospodarzem spotkania wraz z premierami Holandii i Danii, zamierza zyskać poparcie dla bardziej bezkompromisowych działań. Nieformalna schadzka ma skupić się na "innowacyjnych rozwiązaniach" dotyczących migracji, podczas gdy same obrady unijnych przywódców zapowiadają się na długie i trudne.

W tym samym czasie Włochy, w ramach umowy z Albanią, przetransportowały pierwszą grupę migrantów do drugiego z krajów, co jest przykładem nowego podejścia do rozpatrywania wniosków o azyl poza granicami UE. Meloni twierdzi, że takie rozwiązanie może stać się wzorcem dla innych krajów Unii. Pomimo krytyki ze strony organizacji humanitarnych Meloni planuje zyskać poparcie dla takiego podejścia zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Głębokie podziały w UE wobec migracji

W UE widoczne są jednak głębokie podziały. Przykładem tego jest nagła decyzja polskiego premiera Donalda Tuska, który zapowiedział zawieszenie praw azylowych, co spotkało się z krytyką wewnątrz jego własnej koalicji.

Niemcy również zasygnalizowały swoje stanowisko poprzez wprowadzenie kontroli granicznych, oczekując na wprowadzenie nowych regulacji migracyjnych na poziomie unijnym. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozważa możliwość tworzenia centrów powrotów dla migrantów poza granicami UE, co wywołało sprzeciw organizacji praw człowieka.

Niemcy nie chcą nowych regulacji ws. migracji

Migracja stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów politycznych w UE, a debata na ich temat spowodowała wzrost popularności skrajnie prawicowych ugrupowań, które postulują zamknięcie granic i masowe deportacje. Choć unijne państwa starają się wypracować wspólne stanowisko, uwzględniające zarówno ograniczenie nielegalnej migracji, jak i ochronę praw uchodźców, między członkami występują napięcia i różnice w podejściu. Niemcy koncentrują się na stabilizacji istniejących zasad migracyjnych i procedur azylowych na zewnętrznych granicach UE, podczas gdy inne kraje dążą do przyspieszenia prac nad nowymi regulacjami i procesami repatriacji migrantów.

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock odniosła się do działań Polski, zauważając, że są one odpowiedzią na wyzwania związane z rosyjską "wojną hybrydową", w tym próby destabilizacji granicy z Białorusią poprzez zalewanie jej migrantami. Wezwała również do UE do zjednoczonego podejścia w sprawie migracji. Wewnętrzne spory w polskiej koalicji rządzącej wokół decyzji Tuska są przykładem na to, jak trudne jest znalezienie wspólnego stanowiska. Lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia wyraził niezadowolenie, podkreślając, że prawo do azylu powinno być respektowane.