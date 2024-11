Strona uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma na celu skłonienie ludzi do zastanowienia się nad tym, co zrobiliby w sytuacjach awaryjnych, które miałyby szeroki wpływ na społeczeństwo. Zawiera ona instrukcje pochodzące od różnych organów – podaje Bloomberg.

Reklama

Finlandia szykuje się na różne scenariusze

„Gotowość jest umiejętnością obywatelską w obecnej sytuacji na świecie” – powiedział w oświadczeniu Kimmo Kohvakka, dyrektor generalny służb ratowniczych w ministerstwie. „Wiedza o tym, co robić w przypadku incydentu, jest dobrym fundamentem odporności społeczeństwa”.

Reklama

Scenariusze obejmują długie przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostawie wody, przerwy w telekomunikacji, ekstremalne zjawiska pogodowe, poważne wypadki, a także długotrwałe kryzysy, takie jak pandemia lub konflikt zbrojny. Przewodnik zawiera również szczegółowe informacje na temat wojny hybrydowej i działań wywierających wpływ na informacje.

Finlandia przygotowuje się od lat 50-tych

Finlandia od lat pięćdziesiątych XX wieku prowadzi zorganizowane działania w zakresie gotowości. Od dawna zaleca obywatelom posiadanie 72-godzinnego zapasu żywności, wody, leków i gotówki na wypadek kryzysu. To właśnie ta wieloletnia praca skłoniła przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do zlecenia w tym roku byłemu prezydentowi Finlandii Sauliemu Niinisto napisania raportu, opublikowanego w zeszłym miesiącu, na temat tego, co blok UE może zrobić, aby wzmocnić swoją gotowość i odporność.

W razie kryzysu lub wojny

W sąsiedniej Szwecji rząd również zaktualizował w tym roku swoją broszurę „W razie kryzysu lub wojny” i w poniedziałek zaczął rozsyłać ją do domów. Odkąd Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r., Finlandia podjęła szereg działań w celu przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom ze strony Rosji, w tym w zeszłym roku przystąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego. Jej ponad 1300-kilometrowa granica z Rosją stanowi obecnie ponad połowę wschodniej flanki NATO.

Finlandia zamknęła również wszystkie drogowe przejścia graniczne wzdłuż swojej wschodniej granicy. Fiński rząd planuje całkowity zakaz kupowania nieruchomości rosyjskim podmiotom w celu powstrzymania wszelkich działań hybrydowych i wywierania wpływu.