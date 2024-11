Rumunia i Bułgaria od lat czekały na wejście do strefy Schengen

Rumunia i Bułgaria, od lat oczekujące na wejście do strefy Schengen, od 31 marca br. zostały włączone do tzw. lotniczego i morskiego Schengen. Sprzeciw Austrii blokował jednak pełne otwarcie granic z innymi krajami należącymi do obszaru swobodnego przemieszczania się osób, towarów, usług i kapitału.

Porozumienie w Budapeszcie

"Dzięki podpisaniu dzisiaj wspólnego porozumienia w Budapeszcie, Bułgaria i Rumunia są o krok bliżej do pełnego przystąpienia do strefy Schengen i zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach lądowych" - ogłosił węgierski rząd, który w związku ze sprawowanym przez Budapeszt przewodnictwem w Radzie UE wziął na siebie rolę mediatora pomiędzy Wiedniem a Sofią i Bukaresztem.

Porozumienie zawarte w Budapeszcie przez ministrów spraw wewnętrznych tych trzech krajów przyjęła z zadowoleniem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "Bułgaria i Rumunia należą w całości do strefy Schengen. Ostatnią przeszkodą jest zniesienie kontroli wewnętrznych na granicach lądowych. Cieszę się z pozytywnego wyniku nieformalnych rozmów, które odbyły się dziś w Budapeszcie" - napisała von der Leyen na platformie X. Wyraziła nadzieję, że 2025 r. przyniesienie "wzmocnienie" strefy Schengen.

Ostateczna decyzja należy do krajów UE

Ostateczną decyzję w sprawie zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach lądowych podejmą jednomyślnie kraje członkowskie. Węgierska prezydencja zapowiedziała, że ten punkt trafi na posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych 12 grudnia.

Porozumienie, o którym poinformował w trakcie konferencji premier Viktor Orban, to także ważne wydarzenie w kontekście kampanii wyborczej w Rumunii. W Budapeszcie był obecny premier Rumunii Marcel Ciolacu, który jest faworytem pierwszej tury wyborów prezydenckich, zaplanowanej na niedzielę (24 listopada). Ogłoszenie długo oczekiwanej przez Rumunów decyzji o pełnym wejściu do Schengen można uznać za prezent wyborczy dla tego polityka.

O tym, jak ważny jest to temat w rumuńskiej polityce, świadczy również fakt, że kilka dni temu na spotkanie z austriackim kanclerzem oraz szefem MSW udał się rywal Ciolacu, szef Senatu i lider partii koalicyjnej PNL Nicolae Ciuca.

"Głównym tematem dyskusji było (pełne) przystąpienie Rumunii do strefy Schengen. Jestem przekonany, że ostateczna decyzja zostanie wkrótce podjęta na szczeblu technicznym" – napisał Ciuca na X po spotkaniu.

Przystąpienie do strefy Schengen ułatwi swobodny przepływ osób i towarów między Bułgarią a Rumunią, a także z resztą strefy Schengen.

Z Brukseli Magdalena Cedro, z Bukaresztu Justyna Prus (PAP)