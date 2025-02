Czy Europa poradzi sobie bez wsparcia USA i zatrzyma Rosję?

Ataki Donalda Trumpa na Ukrainę zmuszają Europę do poważnych rozważań nad przyszłością pomocy wojskowej dla Kijowa. Istnieje realne ryzyko, że USA mogą wstrzymać dostawy broni, co byłoby ogromnym ciosem dla Ukrainy. Mimo to zarówno prezydent Wołodymyr Zełenski, jak i analitycy wojskowi twierdzą, że Ukraina przy wsparciu Europy będzie w stanie walczyć przez wiele kolejnych miesięcy – pisze Politico.