Strategia USA wobec Wenezueli

Wcześniej o sprawie informował amerykański dziennik "New York Times", który napisał, że strategia rządu Trumpa wobec Wenezueli ma na celu odsunięcie Maduro od władzy i amerykańska administracja zaoferowała 50 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i skazania Maduro za handel narkotykami.

Trump w środę powiedział, że zezwolił na te działania, ponieważ duże ilości narkotyków trafiały do USA z Wenezueli, w dużej mierze przemycane drogą morską.

Siły zbrojne USA nasiliły ataki w pobliżu wenezuelskich wybrzeży

W ostatnich tygodniach, jak podaje „NYT”, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nasiliły ataki na statki w pobliżu wenezuelskich wybrzeży pod pozorem zwalczania przemytu narkotyków. Rezultatem była śmierć 27 członków załóg tych jednostek.

W chwili obecnej, jak pisze „NYT”, około 10 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych stacjonuje w bazach rozmieszczonych w rejonie Karaibów, głównie Portoryko, oraz na pokładach okrętów wojennych USA w tym rejonie.