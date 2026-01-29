Bessent: Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie

Bessent w wywiadzie dla telewizji CNBC powiedział, że zawiódł się na postawie krajów Europy.

- Europejczycy są na pierwszej linii frontu wojny w Ukrainie, wojny z Rosją. Indie zaczęły kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. I zgadnijcie, kto kupował te rafinowane produkty (z rosyjskiej ropy - PAP)? Europejczycy. Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie - mówił Bessent.

Jak dodał, kiedy USA nałożyły 25-procentowe cła na towary z Indii z powodu kupowania przez nią rosyjskiej ropy naftowej, UE odmówiła podjęcia podobnych działań, bo dążyła do finalizacji umowy z tym krajem.

- Za każdym razem, gdy usłyszycie Europejczyka mówiącego o znaczeniu Ukrainy, pamiętajcie, że stawia handel ponad interesy Ukrainy (i uważa - PAP) europejski handel za ważniejszy niż zakończenie wojny w Ukrainie - powiedział.

Bessent w ubiegłym tygodniu przekonywał, że w reakcji na nałożone cła Indie zrezygnowały z zakupów rosyjskiego surowca. Zasugerował, że obowiązujące od sierpnia ub.r. taryfy mogą zostać zniesione.

Umowa handlowa UE-Indie

UE i Indie poinformowały we wtorek o zakończeniu trwających od niemal 20 lat negocjacji dotyczących umowy handlowej. Jak podała Komisja Europejska, Indie będą stopniowo znosić wysokie cła, np. na europejskie samochody, które mają zostać obniżone ze 110 do 10 proc. W ramach porozumienia Indie mają też obniżyć taryfy na import alkoholi z UE i eksport z UE do tego kraju ma się podwoić.

Jednocześnie Indie pozostają jedyną z czołowych gospodarek świata, która nie uzgodniła dotąd ram umowy handlowej z USA, mimo pojawiających się od marca ub.r. sygnałów o potencjalnym porozumieniu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński